Mario Adinolfi arrestato le accuse di truffa ed evasione fiscale | i guai dall’inchiesta sulle scommesse
Un giornalista e leader di un movimento politico è stato posto agli arresti domiciliari su ordine della Procura di Roma. Le accuse rivolte riguardano truffa ed evasione fiscale, legate a un’indagine sulle scommesse. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento.
Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina si trova agli arresti domiciliari. A disporre la misura è la Procura di Roma, che lo accusa di truffa ed evasione fiscale, mentre l’esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Guardia di Finanza. Al centro dell’inchiesta c’è la cosiddetta «scommessa collettiva», un circuito attraverso cui venivano raccolti fondi da privati a cui si promettevano rendimenti legati alle scommesse sportive. Ad Adinolfi viene contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
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