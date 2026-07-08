Mario Adinolfi arrestato | le accuse all' ex concorrente dell' Isola dei Famosi

La Guardia di Finanza ha arrestato Mario Adinolfi nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma. Le accuse rivolte all'ex concorrente dell'Isola dei Famosi riguardano presunti reati ancora da specificare. L'operazione si inserisce in un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui capi di imputazione. Adinolfi è stato fermato e trasferito presso una struttura di detenzione. La vicenda è al momento sotto riserbo.

La Guardia di Finanza ha arrestato Mario Adinolfi nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma. Ecco cosa viene contestato all'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Mario Adinolfi torna al centro dell'attenzione, ma questa volta non per la televisione o per le sue posizioni oltranziste. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Guardia di Finanza ha arrestato il fondatore del Popolo della Famiglia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma per presunta truffa ed evasione fiscale. Il politico era stato tra i protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove aveva conquistato il secondo posto, facendosi conoscere anche dal pubblico dei reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Mario Adinolfi arrestato con unaccusa tremenda: ora rischia davvero grosso

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