Un uomo di 55 anni, noto per aver partecipato a programmi televisivi e per il suo impegno politico, è stato posto agli arresti domiciliari a Roma dalla Guardia di Finanza. È coinvolto in un’indagine della Procura capitolina riguardante una presunta “scommessa collettiva”. Oltre alle attività pubbliche, ha un passato nel poker e ha partecipato a un reality televisivo. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso.

Politica, attivismo, ma anche poker e televisione. Sono tante le sfaccettature della vita di Mario Adinolfi, giornalista e politica al centro delle cronaca nelle ultime ore: il cinquantacinquenne è stato posto agli arresti domiciliari a Roma dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura capitolina. Le ipotesi di reato contestate riguardano truffa ed evasione fiscale. Al centro dell’indagine c’è la cosiddetta “scommessa collettiva”, un circuito attraverso il quale, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero state raccolte somme da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’esecuzione della misura, il danno contestato ammonterebbe a una cifra vicina ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Isola dei Famosi.

© Ilgiornale.it - Dal poker all'Isola dei Famosi. Chi è Mario Adinolfi, finito ai domiciliari nell’inchiesta sulla “scommessa collettiva”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Mario Adinolfi, dalle primarie del Pd al poker da professionista. La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a CoronaMario Adinolfi, noto per il suo coinvolgimento nelle primarie del Partito Democratico e per aver praticato poker a livello professionale, ha avuto...

Chi è Mario Adinolfi, dalle primarie del Pd al poker da professionista. La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a Corona – Il videoMario Adinolfi, noto per aver partecipato alle primarie del Pd e aver avuto una carriera politica, ha anche una lunga passione per il poker e le...

Temi più discussi: Il poker, la religione e l’Isola dei Famosi: la vita al limite di Mario Adinolfi; Chi è Mario Adinolfi: dalla politica al poker, la biografia completa. Oggi l'arresto; Arrestato Mario Adinfoli per truffa ed evasione fiscale, è ai domiciliari: con la Scommessa collettiva danni per cinque milioni di euro; Mario Adinolfi arrestato. La Procura contesta truffa ed evasione fiscale.

Il poker, la religione e l’Isola dei Famosi: la vita al limite di Mario Adinolfi roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Isola dei famosi, Mario Adinolfi arrestato per evasione fiscale: Danno di 5 milioni, scattano gli arresti domiciliariScattano gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, politico ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi, con accusa di evasione fiscale per oltre 5 milioni di euro. comingsoon.it

Chi è Mario Adinolfi, il tuttofare arrestato. L’ex naufrago e pokerista che si è battuto per la famiglia tradizionaleMario Adinolfi è stato arrestato all’alba con le accuse di truffa ed evasione fiscale. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Adinolfi è un volto noto della tv, un tuttofare impegnato in ... affaritaliani.it