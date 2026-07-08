Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. L’ordinanza di custodia cautelare riguarda una scommessa collettiva che avrebbe coinvolto diverse persone. La vicenda era stata già riportata da un altro protagonista, che nel luglio 2023 aveva descritto l’ex parlamentare come “folle” e lasciato solo per due anni.

Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma, dalla Guardia di Finanza, per truffa ed evasione fiscale. Della Scommessa collettiva attraverso cui l’ex parlamentare – secondo l’ordinanza di custodia cautelare – avrebbe raggirato diverse persone ne aveva parlato già Mr Marra nel luglio 2023, durante una puntata di Cerbero Podcast. “Mi diedero del folle, sono stato lasciato solo per 2 anni”, ha commentato il conduttore di Pulp Podcast, oggi il suo nuovo progetto editoriale insieme a Fedez. La puntata di Cerbero Podcast su Adinolfi Il post di Mr Marra su Instagram Il commento di Mr Marra nelle Stories La minaccia legale di Adinolfi Chi è Mr Marra La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi arrestato, il primo ad accusarlo fu Mr Marra: "Mi diedero del folle, lasciato solo per 2 anni"

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