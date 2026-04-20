Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra il confronto a Pulp Podcast | Generale sei un paraculo E lui | Meloni barra dritta o vado solo – Il video

Nel corso di un episodio di Pulp Podcast, si è svolto un confronto tra un politico e un generale, con toni diretti e battute forti. Durante la discussione, sono stati affrontati temi legati alla politica attuale, con riferimenti a figure di spicco e a situazioni di attualità. Il dialogo ha coinvolto anche riferimenti a decisioni governative, in un contesto che sembra avvicinare il linguaggio istituzionale a quello dei social media.

Non è un talk show, non è un comizio e forse non è nemmeno un’intervista. È un esperimento in cui la politica cerca di parlare la lingua dei social per non affogare nell’irrilevanza. Sul palco di Pulp podcast, il format YouTube di Fedez e Mr Marra, è andato in scena lo scontro tra due mondi che non potrebbero essere più distanti: Matteo Renzi, leader di Italia Viva e paladino del riformismo, e Roberto Vannacci, l’ex generale ora eurodeputato e fondatore di Futuro Nazionale, che incarna la destra identitaria. Il risultato è un duello che tra provocazioni e insulti si ripropone di parlare anche di temi seri come energia, immigrazione, sicurezza, politica estera, sovranismo.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Fedez e Marra intervistano Vannacci e Renzi a Pulp Podcast, poi il rapper insulta Floris: il retroscenaFedez e Marra hanno ospitato a Pulp Podcast i politici Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ma l’annuncio è stato oscurato dallo scontro con Giovanni...

Giorgia Meloni si sfoga prima di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra, replica alle critiche: "Il sospetto è uno"Prima della messa in onda della puntata di Pulp Podcast, Giorgia Meloni risponde alle critiche con un messaggio sui social: “Il sospetto è uno”.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Fedez e Marra intervistano Vannacci e Renzi a Pulp Podcast, poi il rapper insulta Floris: il retroscena; Renzi e Vannacci da Fedez a Pulp Podcast: quando la politica non passa più per la TV; Pulp Podcast, colpaccio di Fedez e Mr. Marra: nella prossima puntata ospiti Renzi e Vannacci insieme; SEN. RENZI (TELEGRAM) * CONFRONTO ACCESO CON IL GENERALE VANNACCI NEL PODCAST DI FEDEZ E MARRA.

Renzi–Vannacci, scontro senza filtri da Pulp PodcastUn confronto politico diretto, senza filtri. È quello che va in scena nella nuova puntata di Pulp Podcast, disponibile da oggi, 20 aprile ... 361magazine.com

Il duello Renzi-Vannacci da Fedez: Generale sei un doroteo. E lui: Barra dritta o vado da soloBattute, sfottò e risate. Il duello tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ospiti a Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra, si è svolto in maniera diretta e senza fronzoli. Giocato tutto sul filo dell’iro ... repubblica.it

L’altro giorno ci chiama Fedez e ci fa: “Quanto volete per partecipare a Pulp Podcast” E noi: “7 milioni di euro” E lui: “Sento la banca e vi faccio sapere” Sparito - facebook.com facebook

SIGFRIDO RANUCCI È OSPITE DELL'ULTIMA PUNTATA DI 'PULP PODCAST', SHOW DI FEDEZ E 'MR MARRA' x.com