Mario Adinolfi arrestato dalla Guardia di Finanza | il motivo

Mario Adinolfi, noto per la partecipazione a programmi televisivi, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. L’arresto è stato eseguito questa mattina, e l’indagine riguarda presunte irregolarità fiscali e pratiche di truffa. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulle accuse o sulle eventuali misure restrittive.

Mario Adinolfi, noto per la sua partecipazione all’ Isola dei Famosi, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex leader del Popolo della Famiglia si trova attualmente ai domiciliari. Le indagini hanno rivelato che avrebbe causato un danno di circa 5 milioni di euro attraverso un sistema di scommesse collettive. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni verso il divorzio? Triste gesto di lei Dettagli sull’arresto di Mario Adinolfi. Il sistema in cui operava Adinolfi è stato descritto come una raccolta milionaria di fondi da privati, promettendo rendimenti molto elevati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Mario Adinolfi arrestato a Roma

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Adinolfi arrestato per truffa, la "previsione" della Guardia di Finanza a Le Iene: quanti anni rischiaMario Adinolfi è stato arrestato nelle ultime ore dalla Guardia di Finanza, ora ai domiciliari.

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Arrestato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale. Per la procura di Roma, ricostruisce il quotidiano, il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400 mi x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

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