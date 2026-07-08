Mario Adinolfi arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza per truffa ed evasione fiscale da 400 mila euro
La Guardia di Finanza ha arrestato a Roma Mario Adinolfi con l’accusa di truffa ed evasione fiscale, per un importo di circa 400 mila euro. Dopo l’arresto, è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione. Le indagini riguardano presunte irregolarità fiscali e pratiche di truffa legate alla gestione delle sue attività. L’uomo è stato fermato durante un’operazione di controllo e ora si trova in custodia domiciliare.
Truffa ed evasione fiscale: con queste accuse la Guardia di Finanza ha arrestato Mario Adinolfi, che è stato poi posto ai domiciliari nella sua casa di Roma. Secondo gli investigatori, avrebbe raccolto circa 5 milioni di euro attraverso un sistema di scommessa collettiva, promettendo rendimenti legati alle scommesse sportive senza restituire integralmente le somme a diversi partecipanti. Gli viene contestata un’evasione fiscale di circa 400 mila euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva
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