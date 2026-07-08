mario adinolfi arrestato a roma dalla guardia di finanza per truffa ed evasione fiscale da 400 mila euro

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha arrestato a Roma Mario Adinolfi con l’accusa di truffa ed evasione fiscale, per un importo di circa 400 mila euro. Dopo l’arresto, è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione. Le indagini riguardano presunte irregolarità fiscali e pratiche di truffa legate alla gestione delle sue attività. L’uomo è stato fermato durante un’operazione di controllo e ora si trova in custodia domiciliare.