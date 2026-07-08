Mario Adinolfi è stato arrestato nelle ultime ore dalla Guardia di Finanza, ora ai domiciliari. È accusato di truffa ed evasione fiscale. La Guardia di Finanza aveva già previsto l’intervento, secondo quanto mostrato in un servizio televisivo. L’indagine riguarda sospetti di frode fiscale e truffa. La durata della pena potenziale dipende dalla gravità delle accuse e dalle risultanze dell’inchiesta in corso.

Mario Adinolfi è stato arrestato nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia si trova ora ai domiciliari ed è accusato di truffa ed evasione fiscale. Per la Procura di Roma, la cosiddetta “Scommessa Collettiva” avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro. Ad aprile, il colonnello Leonardo Ricci è stato intervistato da Le Iene, programma che si è occupato della vicenda, spiegando quali pene rischiano le persone coinvolte in vicende simili a quella contestata ad Adinolfi. Accuse di truffa, Adinolfi arrestato: le dichiarazioni di Ricci sui rischi penali in casi simili Il meccanismo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Le Iene.

© Virgilio.it - Adinolfi arrestato per truffa, la "previsione" della Guardia di Finanza a Le Iene: quanti anni rischia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Adinolfi arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza per truffa ed evasione fiscale da 400 mila euroLa Guardia di Finanza ha arrestato a Roma Mario Adinolfi con l’accusa di truffa ed evasione fiscale, per un importo di circa 400 mila euro.

Mario Adinolfi arrestato, le accuse di truffa ed evasione fiscale: i guai dall’inchiesta sulle scommesse partita delle Iene – Il videoUn giornalista e leader politico è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Roma.

Temi più discussi: Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari; Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza per truffa ed evasione fiscale da 400 mila euro; Mario Adinolfi è stato arrestato: Truffa ed evasione fiscale con la scommessa collettiva.

Arrestato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale. Per la procura di Roma, ricostruisce il quotidiano, il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400 mi x.com

Arrestato Mario Adinolfi, è stato candidato sindaco a Prato. Ora è ai domiciliari per truffa ed evasioneIl leader del Popolo della Famiglia è stato bloccato all'alba dalla Guardia di Finanza. L'inchiesta della Procura di Roma smantella il sistema della scommessa collettiva: 5 milioni di euro raccolti ... lanazione.it

Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. Con la scommessa collettiva buco da quasi 5 milioni di euroMario Adinolfi è stato arrestato: quando i militari della Guardia di Finanza hanno varcato la soglia della sua abitazione, per il gionalista ... msn.com