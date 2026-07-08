Il poker la religione e l’Isola dei Famosi | la vita al limite di Mario Adinolfi

Da roma.repubblica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giornalista è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto una truffa milionaria. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda un’indagine in corso. Una settimana fa, era stato visto partecipare a una manifestazione pubblica contro l’immigrazione islamica, insieme a un noto influencer. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’arresto o sui reati contestati.

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Il giornalista è stato arrestato per una presunta truffa milionaria. Solo una settimana fa era sceso in piazza “contro l’invasione islamica” insieme all’influencer del degrado Simone Carabella. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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