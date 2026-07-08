Il poker la religione e l’Isola dei Famosi | la vita al limite di Mario Adinolfi

Notizia in breve

Il giornalista è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto una truffa milionaria. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda un’indagine in corso. Una settimana fa, era stato visto partecipare a una manifestazione pubblica contro l’immigrazione islamica, insieme a un noto influencer. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’arresto o sui reati contestati.