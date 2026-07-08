Nella mattinata di mercoledì 8 luglio, un giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato a Roma su ordine della Procura. L'accusa riguarda truffa ed evasione fiscale. È stato disposto il suo trasferimento agli arresti domiciliari. La misura cautelare segue un’indagine avviata dalle autorità competenti. La notizia si è diffusa rapidamente, senza ulteriori dettagli sulla posizione o eventuali altri coinvolgimenti.

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari nella mattinata di mercoledì 8 luglio su disposizione della Procura di Roma. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine che lo vede coinvolto per le ipotesi di reato di truffa ed evasione fiscale. Il meccanismo della “scommessa collettiva”: truffa da 5 milioni di euro. Secondo quanto contestato dagli inquirenti, al centro dell’indagine vi sarebbe il meccanismo della cosiddetta “ scommessa collettiva “, ritenuto dagli investigatori il fulcro di una presunta truffa da circa 5 milioni di euro. L’attività investigativa avrebbe portato la Procura capitolina a richiedere la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Lapresse.it - Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

Notizie e thread social correlati

Mario Adinolfi arrestato a Roma: ai domiciliari per truffa ed evasione fiscaleUn giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato a Roma e messo agli arresti domiciliari.

Leggi anche: Mario Adinolfi arrestato a Roma. Le accuse: truffa milionaria ed evasione fiscale

Temi più discussi: Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva; Mario Adinolfi arrestato a Roma. Le accuse: truffa milionaria ed evasione fiscale; Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari.

Evasione fiscale, truffa con la scommessa collettiva: arrestato Mario Adinolfi x.com

La manifestazione contro il pericolo islamico dei seguaci e rappresentanti di Popolo della Famiglia, con Mario Adinolfi e Simone Carabella reddit

Mario Adinolfi arrestato a Roma. Truffa milionaria col sistema della scommessa collettivaIl leader del ‘Popolo della Famiglia’ avrebbe raccolto 5 milioni di euro da privati prospettando rendimenti legati alle scommesse sportive ... quotidiano.net

Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale a causa della sua scommessa collettivaArrestato a Roma Mario Adinolfi con le accuse di evasione fiscale e truffa da 5 milioni di euro per la sua scommessa collettiva ... fanpage.it