La Guardia di finanza ha messo agli arresti domiciliari un giornalista e leader di un movimento politico, nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. Sono stati contestati reati di truffa ed evasione fiscale. L’indagine riguarda presunte irregolarità nelle dichiarazioni fiscali e nelle operazioni commerciali. L’interessato non ha ancora commentato pubblicamente. Le autorizzazioni sono state emesse nel quadro di un procedimento in corso.

La Guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma che gli contesta i reati di truffa ed evasione fiscale. La notizia è stata anticipata dal quotidiano La Repubblica. Secondo la ricostruzione riportata dal giornale, per gli inquirenti il presunto sistema avrebbe provocato un danno vicino ai cinque milioni di euro, mentre l'evasione fiscale contestata ammonterebbe a circa 400 mila euro. L'inchiesta sulla "Scommessa Collettiva" Al centro delle indagini vi è la cosiddetta "Scommessa Collettiva", un circuito attraverso il quale sarebbero stati raccolti milioni di euro da investitori privati, ai quali venivano prospettati rendimenti collegati alle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Mario Adinolfi ai domiciliari: è accusato di truffa ed evasione fiscale

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