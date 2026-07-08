Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Roma. È accusato di truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata adottata nella mattinata dell’8 luglio.

Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è stato posto agli arresti domiciliari nella mattinata di oggi 8 luglio su disposizione della Procura di Roma. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza, è legato a un'indagine che gli contesta i reati di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta vi è il meccanismo della cosiddetta 'scommessa collettiva' che avrebbe alimentato una truffa da 5 milioni di euro. Gli investigatori gli attribuiscono inoltre una presunta evasione fiscale pari a circa 400 mila euro. Adinolfi è indagato per le ipotesi di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roma, ai domiciliari Mario Adinolfi: è accusato di truffa ed evasione fiscale

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