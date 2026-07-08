Mario Adinolfi ai domiciliari | accuse di truffa ed evasione fiscale

La Procura di Roma contesta al giornalista e leader del Popolo della Famiglia i reati di truffa aggravata, abusivismo finanziario ed evasione fiscale. Sequestrati oltre 400 mila euro La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed evasione fiscale. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi dallaGuardia di Finanza, che da tempo conduce le indagini coordinate dai magistrati della Capitale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Mario Adinolfi arrestato con unaccusa tremenda: ora rischia davvero grosso

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