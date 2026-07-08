Mario Adinolfi ai domiciliari | accuse di truffa ed evasione fiscale

Da ildifforme.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Procura di Roma contesta al giornalista e leader del Popolo della Famiglia i reati di truffa aggravata, abusivismo finanziario ed evasione fiscale. Sequestrati oltre 400 mila euro La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed evasione fiscale. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi dallaGuardia di Finanza, che da tempo conduce le indagini coordinate dai magistrati della Capitale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mario adinolfi ai domiciliari accuse di truffa ed evasione fiscale
© Ildifforme.it - Mario Adinolfi ai domiciliari: accuse di truffa ed evasione fiscale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mario Adinolfi arrestato con unaccusa tremenda: ora rischia davvero grosso

Video Mario Adinolfi arrestato con unaccusa tremenda: ora rischia davvero grosso

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Adinolfi agli arresti domiciliari: accuse di truffa ed evasione fiscale

Mario Adinolfi ai domiciliari: è accusato di truffa ed evasione fiscaleLa Guardia di finanza ha messo agli arresti domiciliari un giornalista e leader di un movimento politico, nell’ambito di un’indagine della Procura di...

Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi; Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari; Mario Adinolfi ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale.

mario adinolfi mario adinolfi ai domiciliariScommesse sportive, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscaleIl giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza ne ... tpi.it

mario adinolfi mario adinolfi ai domiciliariMario Adinolfi nei guai, arrestato e ai domiciliari: cosa è successo all’ex volto de L’Isola dei FamosiMario Adinolfi, ex concorrente de L'Isola dei Famosi è stato arrestato a Roma con l'accusa di truffa ed evasione fiscale ... donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web