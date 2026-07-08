mario adinolfi ai domiciliari a roma accusato di truffa ed evasione fiscale

Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Roma. L'accusa nei suoi confronti riguarda truffa ed evasione fiscale. La misura restrittiva è stata applicata questa mattina.

Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è stato posto agli arresti domiciliari nella mattinata di oggi su disposizione della Procura di Roma. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza, è legato a un’indagine che gli contesta i reati di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell’inchiesta vi è il meccanismo della cosiddetta ‘scommessa collettiva’ che avrebbe alimentato una truffa da 5 milioni di euro. Gli investigatori gli attribuiscono inoltre una presunta evasione fiscale pari a circa 400mila euro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mario Adinolfi arrestato: «Accusato di truffa ed evasione fiscale»

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