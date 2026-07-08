La leader del partito di estrema destra francese ha annunciato la propria candidatura alle presidenziali del 2027, nonostante una condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici. Martedì, la Corte d’appello di Parigi ha ridotto la pena, rendendola tecnicamente eleggibile. La candidata ha confermato la volontà di partecipare alle elezioni, nonostante il procedimento giudiziario in corso.

La leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National Marine Le Pen ha detto che intende candidarsi alle elezioni presidenziali di aprile 2027 nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici, dopo che martedì la Corte d’appello di Parigi ha ridotto la pena nei suoi confronti rendendola tecnicamente eleggibile. La Corte d’Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen, nel caso dei falsi impieghi all’Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena di prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marine Le Pen si candiderà alle elezioni presidenziali francesi del 2027, nonostante la condanna

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Francia, la candidatura di Marine Le Pen alle elezioni del 2027 è nelle mani di tre giudici

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