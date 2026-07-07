Poche ore dopo la condanna della corte d’appello di Parigi, Marine Le Pen ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali. La leader politica, 57 anni, ha affermato di essere determinata a proseguire la sua corsa, nonostante la sentenza. I sondaggi la indicano come favorita, e Le Pen si dice sicura di poter ottenere un’ulteriore pronuncia favorevole nel prossimo grado di giudizio.

“Stasera sono candidata alle elezioni presidenziali”, ha dichiarato Le Pen, poche ore dopo la sentenza della corte d’appello di Parigi. Data per favorita dai sondaggi, Marine Le Pen, 57 anni, si è detta convinta di ottenere ragione nell’ultimo grado di giudizi. “Ho le mani pulite e (.) presenterò ricorso in cassazione per dimostrarlo”, ha insistito. “Non esiste più alcuno scenario che mi impedisca di candidarmi”, ha aggiunto. La corte d’appello ha già ridotto a 15 mesi la sua condanna all’ineleggibilità per cinque anni pronunciata il 31 marzo 2025, consentendole fin da ora di candidarsi a qualsiasi elezione (i quindici mesi sono già stati scontati). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Marine Le Pen si candida alle presidenziali nonostante la condanna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marine Le Pen, confermata in appello la condanna a 4 anni: «Mi candido alle presidenziali del 2027»Marine Le Pen si candida alle elezioni presidenziali del 2027, dopo essere stata confermata in appello la condanna a quattro anni di carcere nel...

Le Pen si candida alle presidenziali: “Farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico”Marine Le Pen ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali in Francia.

Temi più discussi: Marine Le Pen condannata in appello per appropriazione indebita, ma potrà candidarsi; Suspense per la Le Pen, martedì saprà se potrà candidarsi all'Eliseo; Lagarde si candida all’Eliseo per il dopo-Macron?.

Marine Le Pen si candida alla presidenza francese e farà appello alla condanna presso la corte suprema reddit

La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen, nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Nonostante la conferma della sua colpevolezza, la leader del Rassemblement National afferma che x.com

Marine Le Pen si candida alle presidenziali nonostante la condannaLa corte d’appello di Parigi ha riconosciuto colpevole la leader politica francese di aver usato dei fondi europei a vantaggio del suo partito. Ma ha ridotto la durata della sua ineleggibilità stabili ... internazionale.it

Marine Le Pen si candida alla presidenza franceseLa Corte d'Appello di Parigi riduce la pena della leader del Rassemblement National, permettendole così di candidarsi ... milanofinanza.it