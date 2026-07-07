Il 7 luglio, la Corte d’appello di Parigi ha deciso che Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. La decisione si basa su una sentenza che permette la sua candidatura, anche se non è ancora certo che decida di farlo. La candidata aveva presentato ricorso dopo una precedente esclusione, ma la Corte ha ritenuto che non ci siano motivi legali per impedirle di partecipare alle elezioni.

Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Almeno tecnicamente. Il 7 luglio la Corte d’appello di Parigi, infatti, pur avendo confermato la condanna nei confronti della leader del partito di estrema destra Rassemblement National (RN) per appropriazione indebita di fondi europei, ne ha ridotto la pena accessoria dell’ineleggibilità in modo da consentirle di correre alle elezioni per l’Eliseo. Il primo turno si terrà il 18 aprile 2027. Il tribunale ha confermato anche la multa di 100mila euro a Le Pen e una condanna a tre anni di reclusione (in primo grado erano quattro), di cui due sospesi con la condizionale. L’anno restante sarà scontato con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027, ma non è per nulla scontato che lo faccia

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Marine Le Pen peut-elle encore se présenter à la présidentielle

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