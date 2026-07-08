Marine Le Pen può candidarsi alle presidenziali francesi? Facciamo chiarezza

Marine Le Pen può partecipare alle elezioni presidenziali francesi del 2027, ma non per una sentenza di assoluzione. Attualmente, non ci sono impedimenti legali che le vietino di candidarsi. La legge permette a chi non sia stato condannato con sentenza definitiva di presentare la propria candidatura. La questione rimane aperta e dipenderà da eventuali sviluppi giudiziari futuri.

Parigi, 8 luglio 2026 – Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027? La risposta, allo stato attuale, è sì. Ma non perché sia stata assolta. Al contrario: la Corte d’appello di Parigi ha confermato la sua condanna nell’inchiesta sui fondi europei destinati agli assistenti parlamentari del Front National, oggi Rassemblement National. La differenza decisiva sta nella pena accessoria: l’ineleggibilità è stata ridotta e non le impedisce più, oggi, di partecipare alla corsa per l’Eliseo. Perché Marine Le Pen era a rischio esclusione. Come anticipato, il caso riguarda l’utilizzo di fondi del Parlamento europeo che, secondo i giudici francesi, sarebbero stati usati per retribuire assistenti parlamentari che in realtà lavoravano per il partito nazionale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Marine Le Pen condannata può candidarsi per le elezioni Presidenziali 2027 in Francia. E Bardella

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Oggi Marine Le Pen saprà se può candidarsi alle presidenziali francesiOggi una Corte d’appello di Parigi deciderà se Marine Le Pen può presentarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027.

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Temi più discussi: Marine Le Pen si candiderà alle elezioni presidenziali francesi del 2027; Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027, ma non è per nulla scontato che lo faccia; Marine Le Pen, condannata a tre di carcere: un anno di braccialetto elettronico. Può candidarsi; Francia, Le Pen condannata, ma si candida alle presidenziali e ricorre in Cassazione.

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