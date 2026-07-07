Oggi una Corte d’appello di Parigi deciderà se Marine Le Pen può presentarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027. La decisione dipende dal verdetto sui ricorsi presentati contro la sua candidatura. Se la sentenza sarà negativa, Jordan Bardella assumerà la guida del partito di estrema destra. La pronuncia attesa riguarda la possibilità di partecipare alla corsa elettorale della leader del Rassemblement National.

Dipende dalla sentenza di una Corte d’appello: se le dovesse andare male, a guidare l’estrema destra francese sarà Jordan Bardella Oggi la Corte d’appello di Parigi stabilirà se Marine Le Pen, leader del partito francese di estrema destra Rassemblement National, potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali previste per aprile del 2027. La Corte si pronuncerà sulla condanna in primo grado a Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, che le aveva imposto quattro anni di carcere, di cui due con pena sospesa (quindi Le Pen non deve andare in carcere) e due da scontare con braccialetto elettronico, oltre a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Oggi Marine Le Pen saprà se può candidarsi alle presidenziali francesi

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