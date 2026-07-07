Marine Le Pen ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, poche ore dopo la conferma in appello della condanna che le imponeva il braccialetto elettronico. La leader del Rassemblement National ha comunicato in diretta a Tf1 che si candiderà comunque, mentre ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna. La decisione di candidarsi resta in piedi nonostante la condanna e la sospensione dell’obbligo del braccialetto elettronico.

Marine Le Pen rilancia la sua sfida all’Eliseo. Poche ore dopo la conferma in appello della condanna che le impone il braccialetto elettronico, la leader del Rassemblement National ha annunciato in diretta al telegiornale di Tf1 che si candiderà comunque alle elezioni presidenziali del 2027. Sarà la sua quarta corsa all’Eliseo, dopo quelle del 2012, 2017 e 2022, e – ha precisato – senza dover indossare il dispositivo elettronico. La possibilità nasce dalla decisione di ricorrere alla Corte di Cassazione. Secondo il diritto francese, infatti, il ricorso sospende l’esecuzione della pena e, di conseguenza, anche l’obbligo del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Le Pen non molla: “Mi candido all’Eliseo”. Il ricorso in Cassazione contro la condanna appena ricevuta, congela l’obbligo del braccialetto elettronico

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