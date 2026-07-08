Una leader politica è stata condannata ma ha annunciato di voler partecipare alle elezioni presidenziali del 2027, il suo quarto tentativo. Ha dichiarato di voler concorrere alle elezioni, nonostante la condanna. È prevista un'istanza di ricorso contro la decisione giudiziaria. La vicenda si inserisce in una lunga sequenza di eventi politici, con un ciclo di candidature ripetute nel tempo. La condanna non impedisce formalmente la candidatura, secondo quanto comunicato.

Corsa all'Eliseo Annuncia che correrà per le presidenziali del 2027, è il quarto tentativo. Pronto il ricorso Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Condannata ma eleggibile. Si ritiene “innocente” e annuncia ricorso in Cassazione. Marine Le Pen lascia un po’ di suspense, ma conferma di essere candidata all’Eliseo il 18 aprile 2027. La speranza è tornata con la sentenza in appello di ieri. Sarà la quarta campagna di Marine Le Pen. Spera in una sentenza veloce – inizio 2027 – della Cassazione. Intanto, visto che il ricorso prevede la sospensione della pena, può liberarsi del braccialetto elettronico, a cui è stata condannata a un anno. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Marine Le Pen condannata, ma può candidarsi. E lo farà

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Francia, Le Pen condannata ma può candidarsi allEliseo

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