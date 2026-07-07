La Corte di Appello di Parigi ha confermato la condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento Europeo. La decisione è stata annunciata dal giudice Michèle Agi. Nonostante la condanna in secondo grado, la leader del partito di estrema destra può ancora candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. La condanna non comporta l'impossibilità di partecipare alle prossime elezioni presidenziali.

Marine Le Pen potrà correre alle prossime elezioni presidenziali, questo il risultato della decisione della Corte di Appello di Parigi, annunciata dal giudice Michèle Agi alla leader del Rassemblement National nell’ambito della condanna comminata per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento Europeo. Ci sono però delle forti limitazioni, che potrebbero far decidere alla leader del RN di rinunciare alla corsa per l’Eliseo. La decisione della Corte. Nel motivare la sua decisione, il giudice ha definito fatti i relativi al caso come “gravi”, riguardando una somma superiore a 2 milioni di euro, pur confermando che tali fondi non sono stati utilizzati per arricchimento o benefici personali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Marine Le Pen condannata in appello, ma potrebbe comunque candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027

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Marine Le Pen condannata a 3 anni, ma ineleggibilità già scontata. «Potrebbe candidarsi nel 2027»

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