Secondo il monitoraggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, il 2026, le acque marine in Puglia risultano generalmente di buona qualità. Solo due punti di inquinamento sono stati segnalati, uno a Brindisi e uno a Barletta. L'emergenza inquinamento si considera conclusa a Polignano a Mare, dove non sono stati riscontrati problemi. La maggior parte delle zone monitorate mostra condizioni di buona qualità delle acque, con pochi punti critici segnalati.

La qualità delle acque marine pugliesi continua a migliorare. È quanto emerge dal monitoraggio 2026 di Goletta Verde e Goletta dei Laghi di Legambiente, presentato a Brindisi, che restituisce un quadro complessivamente positivo: il 93% dei punti campionati lungo la costa regionale è risultato entro i limiti di legge, mentre soltanto due campioni, pari al 7%, hanno evidenziato criticità microbiologiche. Tra le buone notizie, Goletta Verde segnala che tra punti campionati a mare risultati entro i limiti di legge c’è anche la spiaggia a Lama Monachile a Polignano a Mare, che lo scorso anno, era risultata leggermente fuori dai limiti.L'indagine ha interessato 29 punti distribuiti lungo le coste delle province pugliesi, oltre ai laghi di Varano e Lesina. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Mari e laghi, Goletta Verde promuove la Puglia: solo due i punti inquinati a Brindisi e Barletta. Rientra l'emergenza a Polignano a Mare

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