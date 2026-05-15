Le spiagge più belle Bandiera Blu 2026 quali visitare in Italia quest'estate tra Liguria Calabria e Puglia

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per l’estate 2026, le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu si confermano tra le più apprezzate. La Liguria, la Calabria e la Puglia sono le regioni che dominano la classifica, con alcune località che si distinguono per la qualità delle acque e i servizi offerti. La lista ufficiale di Bandiere Blu indica i luoghi più adatti a chi cerca spiagge pulite e ben curate, confermando la presenza di destinazioni ideali per le vacanze estive.

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Bandiere Blu ha stilato la lista delle migliori spiagge del 2026 e sul podio ci sono Liguria, Puglia e Calabria. Le tre regioni hanno conquistato per le loro acque limpidissime, i servizi offerti e la gestione dei rifiuti. Tra le numerose spiagge premiate, spiccano Marina dell'Isola a Tropea, Scialara a Vieste e Paraggi a Santa Margherita Ligure. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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