Bandiere Blu 2026 il Gargano e la Puglia regine del mare | ecco le 27 migliori spiagge

Per l’anno 2026, la regione Puglia si conferma come seconda in Italia per numero di Bandiere Blu, un riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education. Quest’anno, tra le spiagge premiate, il Gargano e altre località della regione si distinguono per la qualità delle acque, la gestione ambientale, la raccolta differenziata e i servizi offerti ai bagnanti. In totale, sono 27 le spiagge che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, che premia le località marine più attente all’ambiente e alla qualità dei servizi.

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