Al Golden Gala di giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, la gara dei 100 metri vedrà confrontarsi Marcell Jacobs con Lyles e Tebogo, entrambi campioni olimpici. La competizione fa parte della tappa della Diamond League e rappresenta l’evento principale della giornata. Sono previsti altri atleti di rilievo nel quadro delle gare di velocità. La manifestazione si svolge in un contesto di alta competitività tra i principali sprinter internazionali.

I 100 metri saranno la gara regina del Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà proprio la grande sfida sul rettilineo della Capitale a chiudere il programma della serata (alle ore 22.52) e a fare calare il sipario su questo appuntamento valido per il massimo circuito internazionale itinerante. L’Italia vuole sognare in grande con Marcell Jacobs, Campione Olimpico di Tokyo 2020 che ha messo nel mirino gli Europei di agosto e che vuole proseguire il proprio cammino verso Birmingnham dopo aver corso un 10.01 ventoso a Savona. Il velocista lombardo incrocerà lo statunitense Noah Lyles, Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri e Campione del Mondo dei 200 metri, che a Roma tuonò un imperiale 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs sfida Lyles e Tebogo al Golden Gala: scontro totale tra Campioni Olimpici. Tutti gli avversari

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