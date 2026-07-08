Scalda i motori il Fool Festival, di Morrovalle alla 13esima edizione. L’evento, organizzato dall’associazione culturale PrimaVera Morrovalle, sarà una maratona di musica di tre giorni che animerà piazzale Borgo Marconi, alle porte del centro storico. Da punk al rock, fino al rap, il cartellone unirà diversi generi e generazioni, e anche quest’annno, il palco sarà allestito per il Primavera stage dove ogni sera saranno proposti dei concerti di artisti emergenti tra cui: Cheese Shop, Project Czar e Eternauta. Il Festival si aprià domani con il rapper Dani Faiv, affiancato dall’esibizione di Esseforte, Rikymp3 e Luca Moretti con il suo dj set. Venerdì invece protagonisti saranno I Ministri, storica band del rock italiano, accompagnati da Elephant Brain, Osag2 e dalla Silent Disco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maratona di musica con il Fool Festival

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