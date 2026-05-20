Musica dal mare | strumenti con legno di relitti per il Festival

Al Festival, gli strumenti musicali sono realizzati con legno proveniente da relitti marini, creando un collegamento tra il mare e la musica. Si domanda come il legno di imbarcazioni affondate possa essere utilizzato per produrre musica sacra e quale sia il processo che trasforma il dolore delle migrazioni in suoni armoniosi. La manifestazione mette in mostra strumenti costruiti con materiali recuperati dall’acqua, evidenziando il rapporto tra elementi naturali e espressione artistica.

? Domande chiave Come può il legno di un relitto produrre musica sacra?. Chi ha trasformato il dolore delle migrazioni in armonia sonora?. Perché le autorità religiose hanno premiato questo specifico progetto musicale?. Cosa significa trasformare i resti dei barconi in strumenti d'orchestra?.? In Breve Maestro Roberto Bacchini ha curato scrittura e direzione dei brani per il festival.. Esecuzioni tenute presso la Chiesa di Santa Rita a Catania e Basilica di Biancavilla.. Cantoria di Giubiasco, Corale Calò di Besana e Orchestra Scontrino hanno partecipato all'evento.. Monsignor Luigi Renna ha espresso apprezzamento per il tenore Marco Rosiello a Catania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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