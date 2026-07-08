Un’azienda specializzata nel settore dei terminal container cerca un manutentore elettrico ed elettromeccanico. La posizione è stata annunciata dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per candidarsi, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Liguria dedicato alla formazione e al lavoro.

Le proposte dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia: https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 MANUTENTORE Azienda leader nel settore dei terminal containe cerca manutentore elettrico elettromeccanico. Si richiedono: diploma tecnico ad indirizzo elettrotecnica, elettronica o meccatronica; esperienza ed autonomia nello svolgimento delle mansioni; conoscenza base delle logiche di automazione ed interazione con PLC. Tempo indeterminato full time su turni anche notturni. Sede La Spezia. Offerta 63586 ADDETTO VENDITE Addetti alle vendite con esperienza e passione per il mondo Fashioni. La risorse inserita si occuperà di vendita assistita e di tutte le attività legate al punto vendita: allestimento, riordino e sistemazione dello spazio vendita e dello stock. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manutentore ed estetista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASCENSORE HOTEL LUSSO TEKNO SMS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Azienda di Ortona ricerca un manutentore meccanico

Leggi anche: Lavoro a Miglianico: cercasi aiuto manutentore per fumisteria