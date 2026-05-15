Azienda di Ortona ricerca un manutentore meccanico

Un'azienda di Ortona nel settore oil-gas sta cercando un manutentore meccanico. La posizione è stata pubblicata dal Centro per l'impiego locale, che si occupa di trovare candidati qualificati per questa realtà. La ricerca riguarda una figura professionale in grado di occuparsi di interventi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature meccaniche. La selezione è rivolta a persone con esperienza nel settore e disponibilità a lavorare sul territorio.

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