Azienda di Ortona ricerca un manutentore meccanico

Da chietitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda di Ortona nel settore oil-gas sta cercando un manutentore meccanico. La posizione è stata pubblicata dal Centro per l'impiego locale, che si occupa di trovare candidati qualificati per questa realtà. La ricerca riguarda una figura professionale in grado di occuparsi di interventi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature meccaniche. La selezione è rivolta a persone con esperienza nel settore e disponibilità a lavorare sul territorio.

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Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di azienda locale operante nel settore oil-gas un manutentore meccanico. Le attività da svolgere sono le seguenti: manutenzione ordinaria (smontare, rimontare, ingrassare, avvitare, controllo e diagnosi stato attrezzature, pulizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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