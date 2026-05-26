Lavoro a Miglianico | cercasi aiuto manutentore per fumisteria

A Miglianico si cerca un manutentore per una fumisteria. La posizione prevede competenze tecniche specifiche legate alla manutenzione di impianti fumari, anche per quanto riguarda le verifiche e le riparazioni. Gli orari di lavoro sono distribuiti durante la settimana, ma non sono stati indicati dettagliatamente. La ricerca è rivolta a chi possiede le competenze richieste e può occuparsi delle attività di manutenzione.

? Domande chiave Quali sono le competenze tecniche specifiche richieste per la fumisteria?. Come sono distribuiti gli orari lavorativi durante la settimana?. Chi deve inviare il curriculum e come va scritto l'oggetto?. Perché questa ricerca evidenzia la necessità di tecnici nel comprensorio?.? In Breve Orario settimanale di 40 ore tra le 7:30 e le 17:00.. Candidature via email a [email protected] con specifica del profilo.. Richiesta patente B e mezzo proprio per spostamenti nel territorio.. Settore fumisteria e impianti aspirazione per ristorazione nel comprensorio Ortona-Miglianoico.. Il Centro per l’impiego di Ortona ha avviato una ricerca di personale per conto di un’azienda situata a Miglianico, cercando una figura professionale da inserire come aiuto manutentore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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