Mannarino il 10 luglio a Rock in Roma

Da romadailynews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 luglio un artista si esibirà al Rock in Roma, nell'ambito di un tour estivo. Lo spettacolo si terrà nella città natale dell'artista e sarà prodotto da Vivo Concerti, in collaborazione con Concerto Music e VignaPR. Il tour proseguirà fino a settembre, partecipando a vari festival in tutta Italia.

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MANNARINO IL 10 LUGLIO AL ROCK IN ROMA IL TOUR ESTIVO FA TAPPA NELLA CAPITALE CON IL LIVE NELLA SUA CITTÀ E PROSEGUE FINO A SETTEMBRE NEI PRINCIPALI FESTIVAL ITALIANI   Venerdì 10 luglio  Mannarino  salirà sul palco  di Rock in Roma  con il tour estivo prodotto da  Vivo Concerti  in collaborazione con  Concerto Music  e  VignaPR. Un appuntamento speciale nella sua città, che porterà dal vivo  Primo Amore  (BMG), l’album pubblicato lo scorso  8 maggio  e accolto come l’inizio di una nuova fase del suo percorso artistico, confermandolo tra le voci più autorevoli e originali del cantautorato italiano contemporaneo. Quella di  Rock in Roma  sarà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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