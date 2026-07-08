mannarino il 10 luglio a rock in roma

Il 10 luglio un artista si esibirà al Rock in Roma, nell'ambito di un tour estivo. Lo spettacolo si terrà nella città natale dell'artista e sarà prodotto da Vivo Concerti, in collaborazione con Concerto Music e VignaPR. Il tour proseguirà fino a settembre, partecipando a vari festival in tutta Italia.

MANNARINO IL 10 LUGLIO AL ROCK IN ROMA IL TOUR ESTIVO FA TAPPA NELLA CAPITALE CON IL LIVE NELLA SUA CITTÀ E PROSEGUE FINO A SETTEMBRE NEI PRINCIPALI FESTIVAL ITALIANI Venerdì 10 luglio Mannarino salirà sul palco di Rock in Roma con il tour estivo prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR. Un appuntamento speciale nella sua città, che porterà dal vivo Primo Amore (BMG), l’album pubblicato lo scorso 8 maggio e accolto come l’inizio di una nuova fase del suo percorso artistico, confermandolo tra le voci più autorevoli e originali del cantautorato italiano contemporaneo. Quella di Rock in Roma sarà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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