Mannarino a Rock in Roma 2026
Mannarino annuncia il suo ritorno ai concerti nel 2026, con nuove date previste nei principali festival. Il cantante non si esibiva dal suo ultimo tour estivo in Italia, avvenuto tre anni fa. Le date confermate riguardano diverse location di rilievo e sono parte di un calendario di eventi programmato per il prossimo anno. L’artista tornerà quindi a esibirsi dal vivo dopo un lungo periodo di assenza.
Mannarino annuncia oggi il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti che lo vedranno calcare i palchi dei più importanti festival, a 3 anni di distanza dal suo ultimo tour estivo in Italia. Sarà anche nella Capitale, nel contesto di Rock in Roma 2026. L'appuntamento è il 10 luglio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Mannarino - Ciao (live in Roma)
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