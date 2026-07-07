Il 10 luglio 2026, Mannarino si esibirà dal vivo all’ATEEZ di Rock in Roma. La data segna il suo ritorno sui palchi romani, in un evento dedicato alla musica d’autore e alle sonorità folk. La performance è prevista come parte dell’estate musicale della città, con il cantautore che proporrà il suo repertorio dal vivo. L’appuntamento è annunciato come uno dei momenti principali della programmazione musicale romana per quella stagione.

L’estate musicale romana si prepara ad accogliere uno dei cantautori più amati dal pubblico cittadino. Mannarino tornerà a esibirsi dal vivo il 10 luglio 2026, conquistando il palco dell’ ATEEZ a Rock in per una serata all’insegna della musica d’autore e delle sonorità folk che da sempre caratterizzano il suo inconfondibile stile. Il concerto si inserisce all’interno della prestigiosa rassegna del Rock in Roma, confermando il profondo legame tra l’artista e la sua città natale. Un appuntamento imperdibile per ascoltare dal vivo le nuove composizioni e i brani celebri che hanno segnato la sua carriera. Il nuovo album Primo Amore. L’atteso evento dal vivo sarà l’occasione perfetta per presentare al pubblico il suo ultimo progetto discografico, intitolato Primo Amore. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Mannarino in concerto al Rock in Roma 2026: il ritorno live

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Mannarino - Ciao (live in Roma)

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