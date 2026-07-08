In tre giorni, i carabinieri sono intervenuti due volte in Maremma per soccorrere persone che avevano espresso intenzioni autolesionistiche. In entrambi i casi, sono stati necessari interventi di emergenza per prevenire gesti estremi. Nessuna persona è stata ferita o denunciata. Le operazioni sono state condotte nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela della persona. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle crisi.

GROSSETO – In tre giorni i carabinieri sono intervenuti in due diverse occasioni in soccorso a persone che, prese da difficoltà e sconforto, avevano paventato gesti estremi. Il primo episodio riguarda un uomo che in preda a un momento difficile derivante da problematiche di natura familiare, aveva contattato il 112 Nue palesando l’intenzione di porre in essere atti autolesionistici. L’operatore della centrale dei carabinieri ha subito intuito lo stato di fragilità, facendo di tutto per tenerlo al telefono, in modo che l’uomo potesse avere una voce con cui sfogarsi e confidarsi. La situazione è stata poi presa in mano da un attento maresciallo, comandante di stazione, già a conoscenza della problematica dell’uomo, e che dopo essere stato allertato ha proseguito la conversazione telefonica con la persona. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Manifestano intenti autolesionistici, doppio intervento dei carabinieri in Maremma

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