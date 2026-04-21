Controlli sulla Statale 45 doppio intervento dei carabinieri di Rivergaro

I carabinieri di Rivergaro hanno effettuato controlli lungo la Statale 45, fermando due giovani durante i posti di blocco a Quarto di Gossolengo. Uno di loro, un 20enne del luogo, è stato trovato con una mazza da baseball nel bagagliaio dell’auto, mentre un 21enne residente nel Milanese era in possesso di hashish. Le operazioni sono state ripetute nello stesso tratto, con controlli più approfonditi.

Nei posti di controllo a Quarto di Gossolengo fermati un 20enne domiciliato in paese, trovato con una mazza da baseball nel bagagliaio, e un 21enne residente nel Milanese, in possesso di hascisc Ancora controlli serrati lungo la Statale 45, dove i carabinieri della Stazione di Rivergaro hanno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Statale 45, Anas ha affidato i lavori del tratto Cernusca-Rivergaro Nuova 45 Rivergaro-Cernusca, quali impatti sulla Valtrebbia? Se ne parla a BobbioThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Si terrà a Bobbio lunedì 9... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In giro con moto senza assicurazione e un'auto sotto fermo, due sanzioni; Sulle nostre Statali si attivano gli autovelox: il calendario dei controlli; Ammodernamento Statale 45, lunedì iniziano gli espropri: Erminia ha 93 anni e non potrà più accedere a casa, giovedì manifestazione – AUDIO; Controlli straordinari della Polizia statale: 364 multe e 45 patenti ritirate. Alcol e droga alla guida: ritirate 33 patenti nella notte sulla 45 bisControlli congiunti di Carabinieri, Polizia Locale e Polizia Provinciale. Recuperati anche 15 grammi di cocaina ... giornaledibrescia.it Controlli straordinari a Rezzato, un arresto e 19 patenti ritirate per alcol e drogaOperazione congiunta nella serata del 17 aprile lungo la statale 45 bis, dove i Carabinieri della Compagnia di Brescia, affiancati dalla Polizia ... bsnews.it Controlli serrati nella zona della cava e in via Giacomo Leopardi ad Antegnate: niente droga, ma sequestrati materiali compatibili con un’attività illecita. Leggi di più su ecodibergamo.it, link in bio. [Video by Polizia Locale di Antegnate e Calcio] #ecodiberga - facebook.com facebook Streaming illegali in bar e locali, si intensificano i controlli della Guardia di Finanza per le gare di Champions x.com