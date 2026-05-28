Pascolo abusivo e tartarughe protette sequestrate | doppio intervento dei Carabinieri

Notizia in breve

I Carabinieri hanno sequestrato un’area di pascolo abusivo e catturato alcune tartarughe protette durante un intervento congiunto. L’operazione ha riguardato un terreno senza autorizzazioni dove si trovavano le tartarughe, che sono state consegnate alle autorità competenti. Contestualmente, è stato individuato un pascolo utilizzato illegalmente. Nessuna persona è stata fermata o denunciata durante il blitz.