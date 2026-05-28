Pascolo abusivo e tartarughe protette sequestrate | doppio intervento dei Carabinieri
I Carabinieri hanno sequestrato un’area di pascolo abusivo e catturato alcune tartarughe protette durante un intervento congiunto. L’operazione ha riguardato un terreno senza autorizzazioni dove si trovavano le tartarughe, che sono state consegnate alle autorità competenti. Contestualmente, è stato individuato un pascolo utilizzato illegalmente. Nessuna persona è stata fermata o denunciata durante il blitz.
Tempo di lettura: < 1 minuto L’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la specialità dei Carabinieri Forestale del Gruppo di Avellino, permetteva di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una persona resasi responsabile di invasione di terreni, danneggiamento e pascolo abusivo. Nello specifico, i militari del Nucleo Carabinieri forestale di Volturara Irpina, in sinergia con la locale Stazione Carabinieri, accertavano che un 53 enne del posto, aveva introdotto ed abbandonato su terreni demaniali, circa 50 bovini, facendoli pascolare in assenza di autorizzazione e provocando il danneggiamento delle colture presenti nel fondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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