Manfredi presidente Fipav | Presenza di Mattarella fa onore a tutta la pallavolo

Da video.gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo ha commentato la visita del presidente della Repubblica, affermando che la presenza di Mattarella fa onore a tutta la pallavolo. Ha anche evidenziato la crescita del sistema volley in Italia e ha ringraziato i consigli federali che lo hanno preceduto.

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Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi sottolinea la crescita del sistema volley in Italia, ringraziando i consigli federali che lo hanno preceduto. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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