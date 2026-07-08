Manfredi presidente Fipav | Presenza di Mattarella fa onore a tutta la pallavolo
Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo ha commentato la visita del presidente della Repubblica, affermando che la presenza di Mattarella fa onore a tutta la pallavolo. Ha anche evidenziato la crescita del sistema volley in Italia e ha ringraziato i consigli federali che lo hanno preceduto.
Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi sottolinea la crescita del sistema volley in Italia, ringraziando i consigli federali che lo hanno preceduto. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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