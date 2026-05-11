Pallavolo | Finali Nazionali FIPAV U17 maschili a Caorle

Da veneziatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 24 maggio 2026, il Palazzetto dello Sport di Caorle ospiterà le Finali Nazionali FIPAV U17 maschili di pallavolo. La manifestazione coinvolgerà diverse squadre provenienti da varie regioni italiane, che si sfideranno in una serie di partite per determinare i campioni nazionali di categoria. La sede delle gare sarà il centro sportivo cittadino, che si prepara a ricevere atleti, tecnici e pubblico durante l’evento.

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Dal 18 al 24 maggio 2026 il Palazzetto dello Sport di Caorle è una delle sedi delle BigMat Finali Nazionali Giovanili di Pallavolo. Le migliori formazioni italiane Under 17 maschili si sfidano per il titolo tricolore, confermando la consolidata collaborazione tra Caorle e la Federazione Italiana.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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