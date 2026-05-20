Questa mattina, il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale il Primo Ministro dell’India. La visita si inserisce in un momento di relazioni diplomatiche tra i due paesi. Durante l’incontro sono stati discussi vari aspetti delle collaborazioni bilaterali e delle questioni internazionali di interesse condiviso. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera formale, con scambi di cortesie tra i rappresentanti istituzionali. La visita si conclude con una stretta di mano tra i due leader.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Primo Ministro dell’India Narendra Modi. Lo comunica una nota. Era presente all’incontro il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. “La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica ed è per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo, potere dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione”, ha detto Mattarella rivolgendosi a Modi. “Con il ministro degli Esteri ci siamo visti qui al Quirinale tre anni addietro ed è un piacere poter con lei scambiare opinioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Mattarella riceve Modi al Quirinale: "La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica"

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Mattarella riceve il primo ministro indiano Modi

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