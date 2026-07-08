Manchester United e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista brasiliano Andrey Santos. La cifra stabilita è di 50 milioni di sterline. Santos, attualmente al Chelsea, si trasferirà a Manchester United nelle prossime settimane. L’affare segna una delle operazioni più costose del mercato inglese in questa sessione. Il trasferimento dovrebbe essere formalizzato a breve, con il giocatore pronto a unirsi al nuovo club.

Manchester United e Chelsea trovano l’intesa: accordo da 50 milioni di sterline per portare il talento brasiliano Andrey Santos a Old Trafford. Il mercato inglese si infiamma: Andrey Santos sta per lasciare il Chelsea e diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo Sky Sports, i Red Devils hanno vinto la corsa per il talento brasiliano, chiudendo un’operazione da 50 milioni di sterline: 48 milioni subito, più 2 milioni di bonus. Il centrocampista, 22 anni, sosterrà a breve le visite mediche. L’accordo prevede anche una clausola del 10% sulla futura rivendita a favore del Chelsea. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester United e Chelsea chiudono l’accordo: 50 milioni di sterline per il talento brasiliano Andrey Santos

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