L’Unione europea ha avviato un’indagine nei confronti di Meta, accusando la società di non adottare adeguate misure di tutela per i minori sui propri social network. Secondo le autorità, Instagram e Facebook consentono agli utenti sotto i 13 anni di accedere senza restrizioni, facilitando così l’accesso a contenuti e funzionalità non appropriate per questa fascia di età. La questione solleva dubbi sulla conformità delle piattaforme alle normative sulla protezione dei dati e sulla sicurezza dei minori.

Instagram e Facebook continuano a fare acqua da tutte le parti: gli under 13 aggirano con facilità i presunti «blocchi» e la Commissione europea alza il tiro contro Meta, la società proprietaria dei due social, minacciando una sanzione che può arrivare fino al 6 per cento del fatturato annuo, che ammonta a diverse centinaia di miliardi di dollari. L'indagine, avviata il 16 maggio 2024 dalla Commissione europea e allargata anche ad altri aspetti delle attività di Meta - dai rischi di dipendenza legati al design delle interfacce ai cosiddetti effetti «rabbit hole» - mette nero su bianco un punto: Instagram e Facebook non hanno gestito in modo adeguato i rischi legati all'accesso dei minori sotto i 13 anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Ue contro Meta: "Non tutela i minori"

Free Speech VS Mental Health - Europe has Decided

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Basta un clic e una data di nascita falsa per aggirare le restrizioni all'accesso di Facebook e Instagram. L'Unione europea ha accusato Meta di non aver protetto adeguatamente i minori di tredici anni, permettendo loro di navigare indisturbati sui propri social. - facebook.com facebook

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