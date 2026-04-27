pena ridotta e domiciliari per il medico abusivo

Un medico di 45 anni, residente in provincia di Massa Carrara, coinvolto in un procedimento penale, ha ottenuto una riduzione della pena e la possibilità di scontarla ai domiciliari. In primo grado, era stato condannato a una pena complessiva di oltre quattro anni e tre mesi per aver esercitato in modo abusivo la professione medica e per altri reati legati a truffa, peculato e gestione illecita di rifiuti pericolosi.

Era stato condannato in primo grado a 4 anni e tre mesi il medico 45enne di Montignoso, Francesco Cardillo, per i reati di esercizio abusivo della professione, truffa, peculato, peculato d’uso, smaltimento errato di rifiuti pericolosi. In appello a Genova, avvenuto nei giorni scorsi, la difesa composta dai legali David Giovanni Cappetta e dal collega Mauro Molinengo, è riuscita ad alleggerire la pena del professionista sanitario, facendola scendere a 2 anni e 11 mesi circa, dal carcere ai domiciliari. Il medico era stato giudicato in rito abbreviato lo scorso 17 luglio: oltre quattro anni di reclusione per esercizio abusivo della professione e altri reati connessi a pratiche sanitarie irregolari, compresi trattamenti estetici invasivi in condizioni non sicure.🔗 Leggi su Lanazione.it

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