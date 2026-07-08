Un uomo di 36 anni è stato arrestato ieri a Baiano dopo aver maltrattato e aggredito la sorella. I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno fermato in flagranza di reato, contestandogli accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’arresto è stato eseguito immediatamente dopo l’intervento, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o ferite riportate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche. È accaduto nella giornata di ieri a Baiano, dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 36enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112, relativa ad una violenta lite in ambito familiare. In pochi minuti una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha raggiunto l’abitazione indicata, dove l’uomo, da alcuni mesi ospite della sorella, l’avrebbe aggredita fisicamente. La donna, che per evitare più gravi conseguenze aveva chiesto aiuto ai vicini, è stata soccorsa dal personale del 118, che ne ha disposto il trasporto presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltratta e aggredisce la sorella: arrestato in flagranza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggredisce madre e sorella, arrestato un 42enne nel TarantinoUn uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a Ginosa, nel Tarantino, dopo aver aggredito la madre e la sorella durante un episodio di...

Maltratta padre e sorella per avere i soldi per la drogaUn uomo di 44 anni è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver maltrattato il padre e la sorella per ottenere denaro destinato...

Argomenti più discussi: Maltratta l’ex moglie e aggredisce la cognata: condannato; Maltratta e aggredisce la compagna, arrestato un 34enne dalla Squadra Mobile; Minaccia e aggredisce violentemente la compagna a Rimini, 30enne arrestato per maltrattamenti; Schiaffi e maltrattamenti alla compagna, uomo denunciato.

Minaccia e aggredisce violentemente la compagna a Rimini, 30enne arrestato per maltrattamenti ift.tt/1jDm6YO Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Rimini per maltrattamenti sulla compagna dopo una segnalazione e indagini della Polizia. x.com

Cosa ne pensi di Freddy Fernandez, l'amico leale solo quando va tutto bene di Karate Kid che gira con una maglietta con la foto di due maiali che si accoppiano? reddit

Lecce, ragazzino maltratta e ferisce la madre colpendola con una sedia: arrestatoLa segnalazione è arrivata nel pomeriggio di lunedì alla sala operativa della Questura. All'arrivo degli agenti, la donna è stata trovata in strada in stato di forte agitazione insieme alla figlia più ... tg24.sky.it