Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a Ginosa, nel Tarantino, dopo aver aggredito la madre e la sorella durante un episodio di violenza domestica. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto nel corso di un episodio in cui il 42enne ha agito in modo violento nei confronti dei familiari. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato.

Ha aggredito la madre e la sorella al culmine dell'ennesimo episodio di violenza domestica: per questo un 42enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Ginosa, in provincia di Taranto, con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali. I militari, con il supporto dei colleghi della compagnia di Castellaneta, sono intervenuti nell'abitazione trovando le due donne in forte stato di agitazione. Secondo la ricostruzione, l'uomo si sarebbe presentato a casa della madre, 62 anni, aggredendo entrambe in una discussione per dissidi familiari. Le verifiche hanno fatto emergere un quadro di violenze ripetute nel tempo. La madre, ferita, è stata trasportata all'ospedale di Castellaneta per le cure.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Aggredisce madre e sorella, arrestato un 42enne nel Tarantino

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