Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver maltrattato il padre e la sorella per ottenere denaro destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini, avrebbe aggredito con violenza i familiari più volte, minacciandoli e provocando lesioni. La polizia ha intervenuto dopo alcune segnalazioni di comportamenti aggressivi e ha eseguito l’arresto. L’uomo è stato portato in carcere.

Reggio Emilia, 24 maggio 2026 - Un italiano di 44 anni, ritenuto tossicodipendente, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Reggio Emilia in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare in quanto sospettato per reati di atti persecutori e di plurime estorsioni ai danni della sorella cinquantacinquenne. E’ inoltre indagato per l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell’anziano padre, che ha 86 anni. L’indagine è stata avviata in seguito alla segnalazione effettuata da operatori dell’Ausl dopo il ricovero dell’anziano per una frattura della mandibola, che sarebbe stata causata proprio dal figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltratta padre e sorella per avere i soldi per la droga

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Forced to marry stranger CEO,but I was respected and loved!

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