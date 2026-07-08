Malarupta riporta in vita l’antica tradizione della pesca alla tratta

Notizia in breve

Durante la 16esima edizione della Festa della Tratta, si è riaccesa la tradizione della pesca alla tratta, con una nuova iniziativa chiamata ‘Tratta all’alba’ che si è svolta in due date differenti. La manifestazione ha incluso anche la rassegna culturale ‘Approdi letterari’ e l’evento musicale ‘Beach ‘N Roll’. La giornata ha visto la partecipazione di diversi operatori e pubblico, con attività e spettacoli legati alla tradizione e alla cultura locale.