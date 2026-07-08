Malarupta riporta in vita l’antica tradizione della pesca alla tratta

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 16esima edizione della Festa della Tratta, si è riaccesa la tradizione della pesca alla tratta, con una nuova iniziativa chiamata ‘Tratta all’alba’ che si è svolta in due date differenti. La manifestazione ha incluso anche la rassegna culturale ‘Approdi letterari’ e l’evento musicale ‘Beach ‘N Roll’. La giornata ha visto la partecipazione di diversi operatori e pubblico, con attività e spettacoli legati alla tradizione e alla cultura locale.

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La 16esima ‘Festa della Tratta’ arricchita dalla suggestiva ‘Tratta all’alba’ in altre due date, la rassegna culturale ‘Approdi letterari’ e lo scatenato ‘Beach ‘N Roll’. Fra le associazioni più vivaci e propositive di eventi marottesi figura senza dubbio ‘Malarupta’. In ordine cronologico si partirà con ‘Beach ‘N Roll’, che animerà le sere di venerdì e sabato in piazza dell’Unificazione con una full immersion nella musica e nella cultura degli anni ’40, ’50 e ’60 attraverso live band e dj set che proporranno swing, boogie woogie, rock ‘n roll, surf, twist e molti altri ritmi del periodo con, in aggiunta, un mercatino vintage e il raduno di mezzi d’epoca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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