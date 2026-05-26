Quattro date quest’estate sulla spiaggia di Cesenatico, dove si svolgerà la rievocazione dell’antica pesca alla tratta. L’evento si svolgerà all’alba, coinvolgendo sia la spiaggia che il mare sottocosta. Non sono stati comunicati dettagli specifici su orari o modalità di partecipazione. La manifestazione riprende una tradizione storica legata alle attività di pesca della zona. Le date precise saranno comunicate successivamente.

Cesenatico (Cesena), 26 maggio 2026 – Sulla spiaggia e nel mare sottocosta di Cesenatico, questa estate si tiene la rievocazione della ’pesca alla tratta’. Grazie ad un gruppo di appassionati volontari e al supporto del Museo della Marineria, sarà possibile assistere ad alcune prove straordinarie di una tecnica di cattura dei pesci da diversi anni in disuso. Gli appuntamenti sono il 28 maggio, il 25 giugno, il 30 luglio e il 27 agosto, quindi una volta al mese, tutti a partire dalle 5.30-6 del mattino. Cos’è la ‘pesca alla tratta’. La ‘tratta’ è una pesca tradizionale non più praticata da decenni, ma che possiede un grande fascino per i suoi gesti, che assomigliano quasi ad una danza e perché si svolge sotto gli occhi della gente che frequenta o passeggia sulla battigia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antica ‘Pesca alla tratta’, la rievocazione all’alba in 4 date

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