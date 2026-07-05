Davide Santanni, titolare di uno storico frutteto nei pressi della villa Smilea, ha ritrovato e riportato a Montale una qualità di pesca antica e rara, la cosiddetta "pesca pieri", che è di origine montalese essendo stata selezionata nella tenuta dell’azienda Pieri nei primi decenni del secolo scorso. Dopo una lunga ricerca, anche attraverso il web, Davide ha individuato due piante di "pesca pieri 81" in un vivaio specializzato in qualità di frutti rari e antichi in provincia di Cesena. "Ce n’erano solo due piantine di quella varietà – racconta Davide – e naturalmente le ho prese subito e le ho portate da noi a Montale dove spero che possano crescere e fruttificare per ridare al paese una pesca che gli appartiene e solo i più anziani ricordano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rossina rara e antica. Davide riporta a casa la pesca di un secolo fa. L’ha scovata a Cesena

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