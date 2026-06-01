Il futuro allenatore della nazionale italiana dipenderà dalla scelta del nuovo presidente della FIGC. Giovanni Malagò preferirebbe Roberto Mancini o Antonio Conte, mentre Giancarlo Abete punta su Simone Inzaghi. La decisione sulla guida tecnica sarà presa in base alla nomina del presidente, che influenzerà le preferenze per il ruolo di commissario tecnico. La questione resta aperta e dipende dall’esito delle elezioni per la presidenza.

Il Corriere della Sera fa il punto per quanto riguarda il prossimo ct della Nazionale italiana. Tutto dipenderà da chi sarà il nuovo presidente Figc, se Giovanni Malagò o Giancarlo Abete. Il primo, infatti, punterebbe su uno tra Roberto Mancini e Antonio Conte; il secondo su Simone Inzaghi, ora all’Al Hilal. Conte, Mancini e Inzaghi per un posto in Nazionale. Scrive il quotidiano nell’edizione odierna: La Figc, vista la crisi del governo federale, sarà l’ultima a scegliere sul mercato delle panchine e infatti un candidato si è già eclissato. Massimiliano Allegri, andrà al Napoli. E Guardiola, al momento, è una suggestione. Tutti gli indizi per la panchina portano a Mancini e Conte, che in Nazionale ci sono stati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale italiana: Malagò vuole Mancini o Conte, Abete punta su Inzaghi

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